ПАИ на прошлой неделе цитировали больше других региональных СМИ

13:04, 18 октября 2022, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» занял первое место среди региональных СМИ по индексу цитируемости (ИЦ). По данным сервиса «Медиалогия», Псковское агентство информации стало лидером по количеству цитат.

Что касается остальных мест в тройке лидеров по ИЦ, вторую позицию заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса», на третьем месте – Псковское агентство информации.

Места в тройке лидеров по количественным показателям распределись в обратном порядке. Больше всего цитировали на минувшей неделе ПАИ, на втором месте лента новостей холдинга «Гражданская пресса», на третьем – «Первый Псковский».

В пятерку лидеров по ИЦ на этой неделе вошёл телеканал ГТРК «Псков». Несколько сдал позиции, но еще сохранил место в рейтинге портал luki.ru. В десятку также вошли и другие издания холдинга «Медиацентр 60»: газета «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков» и «Комсомольская правда – Псков».

Псковское агентство информации на прошлой неделе цитировали СМИ Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ярославля, Новосибирска, Краснокамска и Дагестана.

Одними из самых цитируемых стали новости ПАИ о победе великолукских каратистов, реконструкции улицы Ипподромной, визите главы Бериславского района в Псковскую область и регулярных автобусах из Плюссы в Струги Красные.