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Общество

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам октября

Псковское агентство информации стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам октября, сообщает компания «Медиалогия». В октябре агентство цитировали 127 раз. На втором месте разместилась еще одна лента новостей (107 цитат), на третьем месте - телеканал «Первый Псковский» (50 цитат).

Что касается индекса цитируемости, то здесь лидирующую позицию с индексом 6,66 занимает «Первый Псковский». Новости телеканала активно цитируются региональными СМИ. На втором месте - одна из местных лент новостей (индекс 4,55), на третьем - Псковское агентство информации (индекс 3,57).

На ПАИ в октябре ссылались СМИ Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Ставрополя, Южно-Сахалинска. Например, сайт riamoda.ru заинтересовала новость о проверке стоимости военной экипировки в магазинах Пскова. А «Царьград» - нужно ли мобилизованным самостоятельно покупать себе бронежилет. Также metronews.ru опубликовало у себя новость о ремонте Варваринской церкви в Печорах.

Кроме того, издания регионов России зачастую используют для своих публикаций новости с пресс-конференций в медиацентре Псковского агентства информации. На этот раз журналисты обратили внимание на медицинские темы, информацию от региональной ГИБДД, новость об уничтожении Кургана Дружбы в Латвии и сообщение о налогах для мобилизованных.

По сравнению с сентябрем все издания холдинга «Медиацентр 60» попали в десятку рейтинга «Медиалогии», в том числе газета «Комсомольская правда - Псков» с пометкой «new», «Аргументы и факты - Псков» и «Псковская правда».

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