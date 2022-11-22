Определились лидеры по цитируемости среди псковских СМИ

10:38, 22 ноября 2022, ПАИ

Опубликованы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели с 14 по 20 ноября. По данным сервиса «Медиалогия», чаще всего ссылались на информагентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,86).

Второе место заняло Псковское агентство информации с показателем 0,6, замыкает тройку лидеров портал Luki.ru. Также в пятёрку СМИ с самым высоким ИЦ вошёл телеканал «Первый Псковский» с показателем в 0,29.

В тройке лидеров по цитируемости по итогам прошлой недели сразу два издания медиахолдинга. На втором месте телеканал «Первый Псковский», у которого на две цитаты меньше, чем у издания, занявшего первое место. Замыкает тройку лидеров Псковское агентство информации.

Одними из самых читаемых новостей стала информация о попавших в больницу школьниках, соревновании по зимнему плаванию и начале приема заявок на общественную премию «Народное признание». Также другие СМИ цитировали новость о дате окончания ремонта улицы Яна Фабрициуса и сроках восстановления ливневой канализации.

Отметим, что в десятку самых цитируемых СМИ региона также вошли газета «Псковская правда», «КП–Псков» и «АиФ–Псков».