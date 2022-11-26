ВИДЕО Михаил Ведерников опубликовал еженедельное обращение

17:45, 26 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В свежем видео глава региона уточнил формат грядущих новогодних праздников и сообщил о продвижении эногастрономического фестиваля «Виноград».

Также губернатор отметил, что в Гдове к его 700-летнему юбилею будет реализован новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль». В рамках проекта в городе появятся новые муралы. Кроме того, Михаил Ведерников рассказал об уникальном проекте — выпуске мини-фильмов «Наши краше».