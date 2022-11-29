Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели

16:03, 29 ноября 2022, ПАИ

Стали известны самые цитируемые СМИ региона по итогам минувшей недели (с 21 по 27 ноября). Помимо Псковского агентства информации, в пятёрку лидеров также попали газета «АиФ-Псков» и телеканал «Первый Псковский», входящие в состав медиахолдинга «МЕДИАЦЕНТР 60».

По данным сервиса «Медиалогия», чаще всего ссылались на телеканал ГТРК «Псков» (2,79). На втором месте с показателем (ИЦ 1,35) информагентство холдинга «Гражданская пресса», на третьем - Псковское агентство информации (ИЦ 1,00). На четвёртой позиции в рейтинге находится портал Luki.ru, замыкает пятёрку лидеров телеканал «Первый Псковский». На шестом месте расположилась газета «АиФ-Псков», также входящая в состав медиахолдинга «МЕДИАЦЕНТР 60».

Лидером по количеству цитат также стал телеканал ГТРК «Псков». Наибольшее количество цитат, а именно 28, СМИ принес портал «ВашГород.ру». На втором месте Псковское агентство информации, на третьем — информагентство холдинга «Гражданская пресса». Также в пятёрке самых цитируемых СМИ Псковской области — издание «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости Псковского агентства информации по итогам недели:

Псковское агентство информации цитировали такие СМИ, как «Пятый канал», ИА «Красная весна», «Известия», «АвтоТрансИнфо», Emeat, SM-New и др.