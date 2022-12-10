ВИДЕО Еженедельное видеообращение к псковичам выпустил Михаил Ведерников
Еженедельное видеообращение к псковичам выпустил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. На этот раз глава региона подробно рассказал о развитии аэропорта в Пскове, о великолукском технопарке «Электрополис», а также о сельскохозяйственных проектах, запущенных в Псковской области.
Также речь шла об общественной премии «Народное признание», которую организует Псковское агентство информации, и о подготовке региона к Новому году.
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