Двух волков застрелили охотники в Бежаницком районе

12:16, 20 декабря 2022, ПАИ

Двух волков застрелили охотники в Бежаницком районе, сообщает газета «Сельская новь».

Местный охотовед Виктор Васильев рассказал, что охота на волков была открыта после их неоднократных набегов на деревни - хищники нападали на домашних собак.

Всего за месяц в Бежаницком районе было добыто девять особей, и всех охотники убили по лицензии. Вероятно, по словам Виктора Васильева, такое количество волков объясняется близостью заповедника, где «хорошая кормовая база для хищников».

Ранее охотники добыли в Бежаницком районе четырёх волков.

Напомним, 21 ноября волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Кроме того, волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района.