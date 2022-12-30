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Политика

Александр Серавин подвёл политические итоги уходящего года

Александр Серавин. Фото ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин подвёл политические итоги уходящего года. В интервью ПАИ он отметил сразу несколько знаковых событий, произошедших в 2022 году.

«Во-первых, очень значимое событие в моём направлении, во внутриполитических процессах — это то, что в регионе прошли первые большие выборы с помощью интернета, электронные выборы. Это большая веха. Я считаю, что в будущем это направление будет очень интенсивно развиваться. В этом сезоне город проголосовал, около 8 % населения выбрало голосование через интернет — очень большой показатель. Около 10 тысяч человек участвовало в голосовании, это очень большое и важное событие, судьбоносная веха в рамках внутренней политики», — сказал Александр Серавин.

Кроме того, Александр Серавин обратил внимание, что в рамках цифровизации в «Госуслуги» были занесены сотни различных услуг.

В число знаковых политических событий вице-губернатор также включил переход к одноглавой системе управления городом Псковом. По его словам, «это объединенная история». «Посмотрим, насколько это будет эффективно и правильно, но я возлагаю большие надежды на эту форму в современности», — сказал он.

«Ещё очень важной вехой прошлого года, на мой взгляд, является количество партий, которые получили мандаты в выборные органы Псковской области, их стало больше, соответственно, разнообразился политический спектр. Надеюсь, больше будет разных мнений, будут интереснее происходить дискуссии в рамках избирательных кампаний. И ещё одним важным направлением стало развитие ЦУР. Центр управления регионом сейчас очень активно работает в социальных сетях, и в рамках общих российских показателей мы стали входить в десятку регионов. В будущем большинство процессов будет синхронизироваться через электронные системы. Конечно, выборы по присоединению территории тоже стали большим событием для региона», — подытожил Александр Серавин.

Ранее для сайта ПАИ итоги года подвели теперь уже бывший заместитель губернатора Василий Осипов, вице-губернаторы Псковской области Нинель Салагаева и Вера Емельянова.

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