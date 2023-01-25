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Общество

Двух волков добыли охотники в Пушкиногорском районе

Фото: группа «Природа 60»

Двоих волков добыли охотники в охотхозяйстве Родина Пушкиногорского района. Об этом они сообщили 25 января в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

«Удачная охота! Из трëх [особей. — ПАИ] взяли двоих: самку и самца. Один остался в окладе. Получилось быстро и грамотно, профессионально, сегодня нашли, зафлажили и взяли», — отметили охотники. 

Напомним, в конце ноября прошлого года волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Чуть ранее волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Куда звонить жителям Пушкиногорского района, если они заметят волка, читайте здесь.

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