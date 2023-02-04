Ещё пять волков добыли охотники в области

22:00, 04 февраля 2023, ПАИ

За минувшую субботу пятерых волков на территории трёх районов Псковской области добыли охотники, сообщается в группе «Природа 60».

Одного волка отловили в Пыталовском районе, двух — в Пушкиногорском районе и ещё пару — в Порховском районе.

Напомним, в конце ноября прошлого года волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Чуть ранее волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Ещё раньше нападение волка на домашнюю собаку произошло в деревне Верхолино Псковского района. Кроме того, видели волков и жители Усвятского района. А в Бежаницком районе местный житель заметил в будке своего пса енотовидную собаку.

Куда звонить жителям Пушкиногорского района, если они заметят волка, читайте здесь.