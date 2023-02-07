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Общество

«Псковская правда» назвала вернувшихся в январский медиарейтинг СМИ спикеров

В первую десятку январского медиарейтинга «Псковской правды» вновь попал вице-губернатор Александр Серавин (девятое место, медиаиндекс 893). Ранее он уже фигурировал в списке, но затем выбыл из него. Издание составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия».

За первый месяц 2023 года политический замгубернатора дал сразу два больших интервью региональным СМИ, рассказав в том числе о разворачивающейся в области муниципальной реформе и о роли дистанционного электронного голосования в грядущих губернаторских выборах.

Помимо замглавы региона, в рейтинг также вошли и. о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков (18-е место, медиаиндекс 450), председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев (21-е место, медиаиндекс 433) и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик (30-е место, медиаиндекс 280).

Андрей Ермаков и Вадим Нэдик ростом своей медийности обязаны главе региона Михаилу Ведерникову. Глава областного комитета по образованию в январе представлял губернатору план проведения Года педагога и наставника в Псковской области, участвовал в совещании по теме строительства и модернизации школ, а также в презентации пакета мер поддержки учителей и врачей региона. Вадим Нэдик в январе также встречался с губернатором, чтобы доложить ему о работе по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.

Андрею Михееву вернуться в топ-30 помогла пресс-конференция в медиацентре ПАИ, на которой чиновник рассказывал об итогах экономического развития в регионе в 2022 году и планах на 2023 год.

Кроме того, еще одно условно новое лицо в рейтинге - ректор ПсковГУ Наталья Ильина, последний раз она попадала в региональный топ-30 в августе 2022 года.

Главный повод, связанный с ректором ПсковГУ, конечно, День студента, который в России отмечают 25 января. Но и кроме него были сюжеты, в которых упоминалась Наталья Ильина. В частности, это подготовка к открытию военно-учебного центра при университете и выделение 150 миллионов рублей от Минобрнауки на оборудование для медкорпуса ПсковГУ.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

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