Опубликовано видео со спасёнными в Псковской области медвежатами

14:26, 08 февраля 2023, ПАИ

Центр спасения медвежат-сирот предоставил Псковскому агентству информации видео со спасёнными в Локнянском районе медвежатами. Напомним, двух наворождённых малышей нашёл накануне охотник.

Малышей оперативно передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они подрастут, научатся самостоятельно выживать в дикой природе, а позже их должны выпустить в естественную среду обитания на территории Псковской области.

В центре сообщили, что медведица покинула малышей после того, как её спугнули охотничьи собаки во время легальной охоты на куницу. По словам специалистов, это стандартная причина сиротства медвежат, с которой эксперты не раз сталкивались за 28 лет работы.

Напомним, в 2020 году в Центр были переданы два медвежонка из Псковской области – Блэк и Псковушка, которые впоследствии были возвращены в регион. Ещё несколько медвежат в 2021 году выпустили в леса охранной зоны Полистовского государственного заповедника.