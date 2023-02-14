Ещё четырёх волков добыли охотники в Псковской области

09:48, 14 февраля 2023, ПАИ

Ещё четырёх волков добыли охотники в Псковской области. Об этом они сообщили в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

По одному волку отловили в Порховском и Псковском районах, ещё двух — в Островском.





Ранее сообщалось, что за последнее время девять хищников добыли в Островском и Дновском районах. Семь волков застрелили в Пыталовском районе. Двух волков отловили в Порховском районе, еще одного - в Псковском.

Кроме того, охотники обнаружили в Псковском районе животное, похожее на золотистого шакала.