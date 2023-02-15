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Общество

Мероприятие «В гостях у Масленицы» организуют для детей в Пскове

С музыкально-певческой программой выступит фольклорный ансамбль «Фолк-Феникс» на ежегодном мероприятии «В гостях у Масленицы», которое состоится в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева 21 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре города Пскова.

Фото: Молодежный центр города Пскова

Участниками станут дети из Центра специального образования № 1, которое является структурным подразделением специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 6, и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках мероприятия будет проведено два праздника. В 14:00 перед учениками школы № 6 выступит «Фолк-Феникс», а в 15:00 подопечных Центра помощи детям ансамбль «Скоморошина» познакомит с традиционными псковскими песнями, играми и танцами.

В завершение развлекательной программы детей угостят блинами с разнообразными добавками от спонсоров мероприятия.

Ранее сообщалось, что во время празднования Масленицы псковичей ждут блины с киселем и метание валенка. Также в Палатах у Сокольей башни 19 февраля с 11:00 до 18:00 пройдет областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Помимо этого, в масленичную неделю, с 20 по 26 февраля, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово будут проходить мастер-классы по приготовлению блинов, а 25 февраля гости музея-заповедника «Изборск» смогут попробовать изборске блины, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, послушать родные сказки – русские и сетоские, посетить музейные экспозиции

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