Участнику СВО из Острова вручили медаль «За отвагу»

12:11, 02 марта 2023, ПАИ

Государственную награду – медаль «За отвагу» – вручили за участие в специальной военной операции жителю Островского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Торжественная церемония прошла в присутствии родителей островича. «Большое спасибо вам за такого сына! Мы гордимся нашими мужественными земляками!» – обратился к ним Дмитрий Быстров.

Ранее медаль «За отвагу» вручили еще одному жителю Островского района, жителю Порховского района и великолучанину. Кроме того, медали Суворова были удостоены жители Островского и Пыталовского районов.