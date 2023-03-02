Участнику СВО из Острова вручили медаль «За отвагу»
Государственную награду – медаль «За отвагу» – вручили за участие в специальной военной операции жителю Островского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.
Торжественная церемония прошла в присутствии родителей островича. «Большое спасибо вам за такого сына! Мы гордимся нашими мужественными земляками!» – обратился к ним Дмитрий Быстров.
Ранее медаль «За отвагу» вручили еще одному жителю Островского района, жителю Порховского района и великолучанину. Кроме того, медали Суворова были удостоены жители Островского и Пыталовского районов.
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