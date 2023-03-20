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Общество

Лидером недели по цитируемости снова стало ПАИ

Псковское агентство информации стало лидером по индексу цитируемости по итогам минувшей недели. Соответствующие данные опубликовала компания «Медиалогия».

Псковское агентство информации с ИЦ 1,7 заняло первое место. На второй позиции — ГТРК «Псков» с индексом почти в два раза меньше, чем у лидера рейтинга (0,962). Замыкает тройку информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (0,84). Также в пятёрку вошли портал luki.ru и интернет-газета «АиФ — Псков».

Что касается количества цитат, первое место заняла ГТРК «Псков» с 22 упоминаниями. Лидерство в рейтинге телеканалу обеспечила программа с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). На втором месте — Псковское агентство информации с 18 упоминаниями, на третьем — лента новостей медиахолдинга «Гражданская пресса» (13).

Как и в прошлом рейтинге, четвёртое и пятое место достались порталу luki.ru и интернет-газете «АиФ — Псков». В десятку лучших также включили телеканал «Первый Псковский» и интернет-газету «Псковская правда», которые входят в состав медиахолдинга «Медиацентр 60».

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели:

- Тренажёрный зал для паралимпийских спортсменов открыли в Пскове;
- Около 70 единиц медтехники приобретут в Псковской области по нацпроекту;
- Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд скоро выйдет в прокат;
- В Псковской области снимают программу, разоблачающую украинские фейки.
 

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