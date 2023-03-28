Провал образовался на дороге в Великолукском районе

14:21, 28 марта 2023, ПАИ

Глубокий провал образовался в Новой деревне Великолукского района, на дороге между деревнями Тарасы и Ваши. Об этом сообщает газета «Наш путь».

«Сельчане опасались, что вода из ручья, который превратился в настоящую реку из-за половодья, и вовсе уничтожит дорогу», - отмечается в сообщении.

«Не стали дожидаться ухудшения ситуации и сразу же связались с дорожниками. В тот же день на место выехали специалисты под руководством главного инженера Великолукского филиала ГБУ «Псковавтодор» Сергея Нагорнова. Поскольку это была суббота, то работы по устранению ЧП начались в понедельник и тогда же провал был засыпан», - рассказала глава Шелковской волости Любовь Богатырева.

Но поскольку из-за провала были повреждены телефонные провода, работы по устранению последствий ЧП до конца не завершены.

Кроме того, жители деревни Тарасы опасаются, что подобная ситуация может повториться и в их населенном пункте – рядом со зданием бывшей школы в данный момент подмывает дорогу.

Ранее сообщалось, что количество подтопленных из-за паводка приусадебных участков в Псковской области за сутки выросло до 57. Повреждена часть мостов и участок автомобильной дороги. В Псковском районе разрушен пешеходный подвесной мост и подтоплен автомобильный мост. Больше всего пострадали от паводка Новоржевский и Порховский районы, на их территории подтопленными оказались 20 и 34 приусадебных участка соответственно.

Напомним, что в подтопленные районы Псковской области направят дополнительные силы.