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Общество

Евгений Плющенко выступил во время ледового шоу в Пскове

Евгений Плющенко выступил во время ледового шоу в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Зрители бурно приветствуют фигуристов, слышны детские выкрики: «Вы лучший!» Отметим, что фигуристы выступают под музыку великих русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других. 

До выступления фигурист дал несколько комментариев телеканалу «Первый Псковский».

Напомним, что сегодня во время встречи жены фигуриста Яны Рудковской с псковичами прозвучала фраза телеведущей о возможном появлении школы «Ангелы Плющенко» в Пскове. 

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