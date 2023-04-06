Евгений Плющенко выступил во время ледового шоу в Пскове
Евгений Плющенко выступил во время ледового шоу в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Зрители бурно приветствуют фигуристов, слышны детские выкрики: «Вы лучший!» Отметим, что фигуристы выступают под музыку великих русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других.
До выступления фигурист дал несколько комментариев телеканалу «Первый Псковский».
Напомним, что сегодня во время встречи жены фигуриста Яны Рудковской с псковичами прозвучала фраза телеведущей о возможном появлении школы «Ангелы Плющенко» в Пскове.
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