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Общество

Плющенко пожелал здоровья Костомарову, назвав его сильным мужчиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья Роману Костомарову, который восстанавливается после тяжёлой болезни в больнице в Коммунарке.

«Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и всё. Не хочу на эту тему спекулировать», — сказал спортсмен после шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны», передаёт ТАСС.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Позднее сообщили, что фигурист в тяжёлом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенёс ампутацию пальцев левой руки

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому».

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