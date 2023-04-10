Скульптуру «Гейша» демонтируют на Советской набережной в Пскове

17:49, 10 апреля 2023, ПАИ

Постановление о демонтаже малых архитектурных строений у галереи современного искусства «Дом на набережной» в Пскове издал глава города Борис Елкин сегодня, 10 апреля. Документ опубликован на официальном сайте администрации Пскова.

Собственнику необходимо демонтировать самовольно установленную конструкцию из стальных кованых элементов, имеющую внешние контуры женщины в «восточном» платье - «Гейшу» Андрея Бондаренко. В настоящее время она располагается на Советской набережной, 9.

В случае неисполнения постановления демонтаж объекта осуществит «Служба благоустройства города».

Ранее сообщалсоь, чтов Пскове демонтировали скандальную скульптуру «Антигравитация». Она получила неоднозначные оценки псковичей. В ответ на возмущение некоторых горожан 22 марта художник провел творческую акцию - он обмотал свое изваяние тканью и призвал каждого найти в этом смысл.