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«Это космос, детка»: Юлия Пересильд напишет книгу о своём полете на МКС

Исполнительница главной роли в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд пишет книгу о своей подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), где проходила часть съемок картины. Книга получила название «Это космос, детка», сообщает ТАСС.

«Мне очень хотелось попасть на медкомиссию, хотя не была уверена, что здоровье позволит. <...> На этом этапе предвзятость исключалась, каждый из полусотни специалистов-медиков давал свое заключение. А дальше пошел профессиональный кастинг. <...> Та же Галя Каирова [выпускница летного училища, одна из кандидаток на роль в фильме. - Прим. ред.] прекрасна, но у нее нет актерских навыков. В этом отношении схватка получилась неравной. Если бы до финала добралась какая-нибудь моя популярная коллега, боюсь, меня не было бы в проекте. Пишу об этом в книге «Это космос, детка», - рассказала актриса.

По словам актрисы, названием книги послужила фраза космонавта Олега Новицкого, которую он произнес на борту МКС. «Олег произнес эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться, и мы с Климом Шипенко, режиссером фильма, немножечко, как бы поточнее выразиться, струхнули. Тут Новицкий и обратился ко мне: «Все нормально. Это космос, детка!» - добавила актриса.

Юлия Пересильд также рассказала, что узнала о предстоящих съемках фильма в ноябре 2020 года из новости по телевизору. Актриса записала для «Вызова» видеопробу, где прочитала на камеру письмо Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», как того требовали организаторы отбора кандидатов на полет. Она также поделилась, что до работы над фильмом не была знакома с режиссером «Вызова» Климом Шипенко, который вместе с ней полетел в космос. «Впервые встретились 12 мая 2021 года на кастинге, а пока я проходила врачебно-медицинский отбор», - отметила Пересильд.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой хужожественной кинокартиной, съемки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьра фильма состоится сегодня в Москве. В большой прокат фильм выходит 20 апреля. Также фильм покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля.

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