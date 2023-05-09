В Псковской области захоронили останки почти 140 красноармейцев

13:50, 09 мая 2023, ПАИ

Торжественно-траурная церемония захоронения 137 бойцов Советской Армии, освобождавших Себежскую землю, прошла на братском воинском захоронении в деревне Старицы в рамках областной «Вахты памяти». Об этом сообщает газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали поисковики, жители Себежского района, гости, а также родственники одного из опознанных красноармейцев — Петра Голобородько (1913 года рождения), которого нашли вместе с товарищем — Василием Крутиковым (1918 года рождения).

Отметим, поисковые работы продолжались в течение 14 дней около деревни Александрово и озера Пустое Могильно, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

Напомним, «Вахта Памяти» в Себежском районе стартовала 25 апреля. В этом году Международная Вахта Памяти - 2023 в Себежском районе посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика муниципалитета Юрия Брамбеуса. Также там для поисковиков провели полевые мастер-классы. На этой вахте поисковики используют способ 3D-сканирования черепа.