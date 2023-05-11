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Общество

Более 300 человек обучается на первом потоке в Центре военной подготовки Псковской области

313 человек обучаются в первом потоке Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, который открылся в Псковской области сегодня, 11 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ПАИ.

«До этого мы проводили тестовые задания, обкатали программу, в итоге получили обратную связь, в том числе и мои дети там были, сказали, что понравилось, что не понравилось, где какие информационные блоки лучше воспринимаются, где что-то нужно было доработать – мы все это сделали. Сегодня центр полноценно начал свою работу», - сказал глава региона.

По его словам, дети занимаются сразу в нескольких локациях центра, для них проводят и теоретические и практические занятия.  

«Ребята все замотивированные. Самое главное, что они сами изъявили желание пройти эти курсы, родители согласовали, подписали соответствующее соглашение с представителем центра. Этот набор условно тестовый, мы наверняка программу скорректируем, ребят я тоже попросил, чтобы они давали обратную связь. На нескольких площадках я побывал, инструкторы на очень хорошем уровне доводят информацию, обучают, у многих ребят получается. Видно, что у них получается, все они с большим интересом выполняют задания», - заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что инструкторы центра прошли обучение в университете спецназа в Чеченской Республике, всего подготовилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ. 

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