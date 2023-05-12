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Общество

Модернизация коммунальной инфраструктуры Острова-3 начнётся в этом году

Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Острове-3 начнётся уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в муниципалитет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Работы проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Фонда развития территорий. Бюджет программы — 600 миллионов рублей. На эти средства заменят тепловые сети и сети водоснабжения, модернизируют очистные сооружения и насосную станцию второго подъёма воды.

«Реализация программы позволит значительно повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг населению», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Первый проект — строительства магистральных и внутриквартальных тепловых сетей — уже подготовлен. Средства выделены. Сейчас готовится документация для проведения конкурсных мероприятий. Завершить строительство теплосетей планируется за два года.

Ранее сообщалось, что недостающие девять миллионов рублей получит Остров на строительство культурного центра. Также работы по благоустройству сквера завершили в центре города.

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