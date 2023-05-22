Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:45, 22 мая 2023, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 22 мая.

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