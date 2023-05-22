Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 22 мая.
Для вас мы узнали, что:
- рост числа самозанятых в Псковской области за ближайший год может составить 10 %;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Псковской области на протяжении ближайшего года не будет сокращаться и останется примерно на текущем уровне;
- в Псковской области субъектов МСП насчитывается в пределах 20–20,5 тысячи. Их стало больше за последнее время после значительного снижения в период пандемии коронавируса. При этом самозанятых зарегистрировано порядка 17 тысяч;
- самые перспективные сферы для ведения бизнеса в Псковской области — сфера услуг, туризм и IT-индустрия. В них проще всего новичкам в бизнесе начать своё дело;
- чаще всего к псковскому бизнес-омбудсмену обращаются предприниматели с вопросами о подключении к электросетям, а также о размещении нестационарных торговых объектов;
- часть представителей МСП в Псковской области из-за закрытия внешних рынков переориентировалась на Восток;
- отношение власти к предпринимателям кардинально изменилось в лучшую сторону за последнее время, власть относится к предпринимателям как к партнёрам.
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