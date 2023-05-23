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Общество

Самые сложные объекты для реставраторов в Псково-Печерском монастыре назвал специалист

Самые сложные объекты для реставраторов в Псково-Печерском монастыре – Большая звонница и Лазаревский храм. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко.

Он пояснил, что объекты находились в очень сложном состоянии и сейчас их приходится серьёзно реанимировать.

Фото: Псково-Печерского монастыря

Денис Василенко поделился, что ему не раз задавали вопросы о том, успеют ли реставраторы сдать все объекты в Печорах к юбилею монастыря. Он выразил надежду, что уложиться в сроки получится, и добавил, что несмотря на то, что работы идут в соответствии с запланированным графиком, учесть некоторые вещи бывает невозможно.

«Мы и занимаемся сетями, и реставрируем монастырские храмы. По срокам мы видим, что всё успеваем, но вскрываются вещи, которые заранее учесть было невозможно. Снаружи, например, вроде Сретенский храм был в порядке, начинаешься вскрывать стены, а там деструкция. А нужно делать очень хорошо, ведь мы делаем на 100 лет вперёд, поэтому мы ратуем за качество, а не за сроки во что бы то ни стало», – объяснил он.

Денис Василенко отметил, что к празднику местные жители должны увидеть благоустроенную территорию: с новой брусчаткой, с исторической «кровавой дорогой», с фасадами. «Никакой стройки к 20 августа уже быть не должно», – заверил специалист.

По его словам, также специалисты планируют завершить и фасады монастырских храмов, однако внутри работы продолжатся. «На каждом объекте работают по 30-40 человек. Вот в Лазаревском, казалось бы, небольшом храме работают сразу 28 человек», – сообщил Денис Василенко.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Печор к 550-летию Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры выделено 2 млрд рублей

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