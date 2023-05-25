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Общество

О чтении, уникальных изданиях и библиотеках поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева стала гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 25 мая.

Екатерина Ануфриева. Фото ПАИ

Для вас мы узнали, что:

  • в Псковской области работает 12 модельных библиотек, в этом году список пополнит и Центр детского чтения на улице Розы Люксембург;
  • модельная библиотека — это идеальная библиотека. Капитальный ремонт, тематический дизайн, обновлённый книжный фонд, креативные проекты, VR-очки, 3D-принтер, студия звукозаписи, сенсорные столы — вот лишь несколько атрибутов модельной библиотеки;
  • робот Серёжа в библиотеке на улице Профсоюзной не только приветствует гостей, но и выступает ведущим и консультантом на мероприятиях для детей;
  • фраза «В библиотеке должна быть тишина» уже неактуальна;
  • в электронной базе Псковской областной библиотеки зарегистрировано 40 тысяч человек;
  • более 300 уникальных книжных памятников хранится в Псковской областной библиотеке, среди них — прижизненные издания Фёдора Достоевского и Льва Толстого, краеведческие издания, напечатанные на территории Псковской губернии до революции, несколько коллекций книг, принадлежавших дому Романовых, в том числе книга, посвящённая свадебному путешествию Николая II в Европу, коллекция книг, изданных в блокадном Ленинграде, газеты и листовки периода Великой Отечественной войны;
  • самая старая книга в Псковской областной библиотеке — 1771 года;
  • поближе познакомиться с библиотекой у псковичей будет возможность 27 мая, в Общероссийский день библиотек, во время «Библионочи».

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