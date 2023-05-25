О чтении, уникальных изданиях и библиотеках поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:38, 25 мая 2023, ПАИ

Заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева стала гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 25 мая.

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