О специальных врачах для пенсионеров, возрастной депрессии и деменции поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева стала гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 26 мая.
Для вас мы узнали, что:
- гериатрическая служба разгружает первичную систему здравоохранения, ведь большинство обратившихся в поликлинику, люди возраста 60+;
- врач-гериатр более тщательно изучает особенности организма;
- если вам 60+, можете обращаться в госпиталь ветеранов на Лагерную, 3. Время ожидания приёма – до двух недель;
- приём длится не 10 минут, а не менее получаса. Гериатры имеют навыки психолога. Пациентам назначают полное обследование, проводят анкетирования – люди довольны оказанным вниманием;
- основная цель работы гериатра – улучшить качество жизни пациента;
- главные советы: настрой на хорошее, полный позитив, здоровый сон, прогулки;
- питайтесь бедно: никаких колбас и копченостей. В рационе – мясо, овощи, фрукты;
- не зацикливайтесь только на себе: изучайте новое, путешествуйте (дача – тоже путешествие), общайтесь с людьми. Это, в том числе, поможет избежать ранней деменции;
- дети и внуки, научите старшее поколение пользоваться смартфоном и заведите им страницу в соцсетях – это сделает их мир ярче и шире.
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