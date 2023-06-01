Чем заняться в Пскове в День защиты детей

07:45, 01 июня 2023, ПАИ

Чем заняться в Пскове в Международный день защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

С 16:00 до 19:00 в Детском парке Пскова региональное отделение «Движение первых» проведет «Фестиваль первых». Для гостей праздника приготовлены интересные интерактивные площадки. Например, активисты проектов «ИгроПсков» и «Мир на столе» познакомят участников с миром современных настольных игр. Артель псковских мастеров «Рыжая рысь» проведет мастер-классы по кожевенному ремеслу.

Создатели выставочного коворкинга «Место встречи» предложат посмотреть на старые фотографии Пскова в диаскопе, найти города на советском глобусе, сыграть в географическое лото и другие настольные игры XX века. Народные игры будут ждать всех желающих на площадке от социального проекта «Скобариада».

В 12:00 в актовом зале Псковской областной научной библиотеки откроется российско-белорусская художественная выставка «Великие глазами маленьких».

Бесплатные мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» пройдут в Псковском кремле 1 июня с 14:00 до 18:00.

Вечерку «Троицкие хороводы» организуют в Псковском областном центре народного творчества в 18:30.

Полнокупольную программу «Космическая история России» бесплатно покажут в планетарии Пскова в 14:00, в 15:00 там же начнется программа «Солнце и жизнь Земли».

Напомним, что сегодня в Псковской области действует запрет на розничную продажу алкоголя.