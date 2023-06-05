Работаем. Главные события месяца глазами экспертов. Май 2023

11:38, 06 июня 2023, ПАИ

В последний месяц весны событийный ряд в Псковской области в полной мере отражал специфику текущего момента: как в контексте общероссийских событий, так и с точки зрения приближения активной фазы избирательной кампании. Но вот какая история: убери из повестки «подложку» в виде выборов – событийка в регионе останется ровно такой же насыщенной и активной, что и в обычное время. Хотя «обычное время» – это что-то из области хорошо забытого «обломовского» прошлого.

ТОП-5

5 место. Открытие Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Пскове

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который открылся в мае в Пскове, – первый на Северо-Западе и один из дюжины по всей России. Такой центр в Пскове с его богатейшими военными, патриотическими традициями форпоста страны – это то, что надо.

Его появление именно в Псковской области пролоббировал губернатор Михаил Ведерников. «Мы долго добивались, чтобы из всех регионов СЗФО первый такой центр появился именно у нас в Пскове. Аргументировали нашей воинской славой, традициями и достижениями 76-й дивизии, 2-й бригады и других воинских соединений», – заявит он позже, во время своего отчета о работе правительства.

По поводу появления центра мнения звучали разные. В том числе были и такие, кто высказывался категорически против. Мол, это все милитаризация, пропаганда среди детей! Чему вы их учите! Кому это надо!

Было таких высказываний не так и много. Вероятно, от тех, кто забыл, что многое из того, что есть в центре, – это модернизированный опыт воспитания, который использовался еще в советские годы. Надо ли напоминать про многочисленные клубы ДОСААФ? Или про начальную военную подготовку? Про игры «Зарница»? Все это было и в вашем и в моем детстве.

Еще одна важная миссия центра – это помочь тем ребятам, кто выбрал для себя будущее военного и собирается поступать в военный вуз или училище. В центре они уже будут знакомы с армейской спецификой и, кроме того, будут иметь дополнительные баллы, как выпускники центра.

По сути, центр – это потерянное на некоторое время звено в образовании, в профподготовке наших детей, которое теперь возвращается в практику. И планов по его развитию у региона много. «Центр станет сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарём. Мы рассчитываем, что это сплотит выпускников, будет мотивировать их заниматься спортом, совершенствоваться, изучать историю», – отметил Михаил Ведерников.

4 место. Открытие офиса госфонда «Защитники Отечества»

Ещё одно важное открытие: по инициативе президента Владимира Путина появился государственный фонд «Защитники Отечества», его офисы открываются по всей стране.

В Пскове он открылся на ул. Льва Толстого, 31а. Это место, где можно получить всю информацию и поддержку, связанную с участниками СВО и членами их семей.

Участники процесса открытия офиса (хотя по своему функционалу он близок к клубу) отметили важность принципа одного окна. «Когда мужчина участвует в спецоперации и женщина остается одна, самое главное – её поддержать, не оставить семью наедине со своими проблемами в будние дни и разделить с ней радость происходящих событий. Для этого в фонде работают неравнодушные люди, специалисты разных профилей, есть возможность оставить здесь ребенка на время решения важных вопросов», – отметила руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Региональные власти последовательно проводят политику поддержки участников СВО и членов их семей, максимально деформализуя процесс, по-человечески подходя к решению вопросов, отмечают эксперты, принимающие участие в опросе ПАИ. Михаил Ведерников эффективно и планомерно проводит политику в этом направлении, включая в число ее участников все заинтересованные стороны и ведомства.

3 место. Руководство региона встретилось с активистами ТОСов

ТОС продолжает оставаться в активной региональной повестке. В мае в Пскове прошел неформальный форум активистов ТОСов. В регионе их уже более пятисот.

Михаил Ведерников еще несколько лет назад, запуская процесс их создания, подчеркивал, что местные инициативы обязательно должны поддерживаться, энергия людей должна получать прикладные инструменты. ТОСы получили удочку – возможность подавать заявки на получение грантов, а из областного и местных бюджетов в общей сложности на них выделено порядка 100 млн рублей.

В итоге тысячи жителей региона оказались вовлечены в созидающую деятельность, включены в самое настоящее местное самоуправление. Региональные и муниципальные власти же получили качественный инструмент обратной связи о том, какие точечные вопросы важны жителям Псковской области.

На встрече глава региона Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов и представители ТОСов вместе обсуждали, как сделать так, чтобы вот эта машина территориального общественного самоуправления была еще эффективнее. Еще один важный момент: ТОСы сводят на нет политический окрас их участников. Вдруг оказалось, что связь между людьми на земле и властью работает, да ты еще и сам что-то делаешь. По большому счету каждый участник ТОСа принимает участие в одном большом общем деле. А раз это дело общее, то места для политики практически не остается. В этом смысле за несколько лет Михаилу Ведерникову и его команде удалось сделать то, что до него не получалось долгие годы: собрать вместе всех, кто готов работать на благо своей малой родины, переведя, образно говоря, коммунально-политические склоки в конструктивное и созидательное русло.

2 место. Рабочий визит Сергея Степашина в Псковскую область

В масштабах страны Сергей Степашин – авторитетный эксперт и фигура влияния, для региона – один из важнейших лоббистов интересов области.

Напомним, что, помимо всего прочего, Сергей Степашин возглавляет совет АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», организацию-оператора реставрации нескольких десятков объектов историко-культурного и церковного наследия России в нашем регионе.

Сергей Степашин неоднократно бывал в Псковской области, поэтому как внешний наблюдатель может объективно оценивать динамику регионального развития.

Его мнение и оценки имеют высокий вес на федеральном уровне, и их значимость для властей Псковской области сложно недооценить. Ситуация «изменилась кардинально», «сейчас Псковская область – динамично развивающийся регион», заявил он в Пскове, поблагодарив губернатора Михаила Ведерникова и его команду за работу.

По мнению экспертов, приезд Сергея Степашина может повлечь за собой новые решения по привлечению в регион дополнительных средств, в первую очередь по линии сохранения культурного наследия.

1 место. Отчёт губернатора Михаила Ведерникова

Отчёт Михаила Ведерникова прозвучал 1 июня. Если подходить формально, то это событие выпадает за хронологические рамки нашего обзора. Однако в этот раз мы делаем исключение. Сразу по нескольким причинам. Тема отчета зазвучала еще в мае, на встречах губернатора с фракциями регионального парламента. Кроме того, сессию парламента де-факто можно считать именно майской, она состоялась на последней неделе весны.



Выступление главы региона перед депутатами областного Собрания с ретроспективой сделанного большой общей командой за пять лет подавляющее большинство экспертов ПАИ назвали главным событием месяца.

По большому счету для Михаила Ведерникова – это не столько отчет, сколько фиксация уже сделанного в Псковской области и еще только предстоящих задач. Такая фиксация полезна не только для самих властей, но и для жителей региона: важно, оглянувшись назад, вспомнить, а что изменилось за эту губернаторскую пятилетку.

Не будем останавливаться на реперных точках отчета, но отметим, что умение крупными мазками обозначать основные достижения и векторы развития, при этом спокойно говоря о вызовах, угрозах и еще не решенных вопросах, в очередной раз демонстрирует стиль Михаила Ведерникова как губернатора и политика.

Пожалуй, один из главных смыслов, заложенных в отчете Ведерникова, – это смысл о команде как о большом сообществе единомышленников, которые заинтересованы в развитии Псковской области. Заинтересованность эта может носить разный масштаб: от приведения в порядок своего двора до привлечения в регион инвестиций и производств. Объединяет их в этом только одно слово, которое давно уже является неформальным слоганом псковского губернатора: Работаем!

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