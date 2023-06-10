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Общество

ВИДЕО Губернатор Псковской области выпустил очередное видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное видеообращение к жителям региона «Своих не бросаем». В новом выпуске он затронул множество непростых и болезненных тем, связанных с СВО.

Речь, в частности, шла о помощи со снабжением псковских частей в зоне спецоперации и о том, что в нынешней ситуации не всегда есть возможность оперативно подтвердить информацию, которая приходит. Губернатор также попросил псковичей быть осторожнее с комментариями в соцсетях, которые может изучать и использовать противник.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил о потерях 1009-го мотострелкового полка на границе в Белгородской области и гибели командира подразделения полковника Владимира Кузнецова, принявшего бой вместе с подчинёнными.

В видеообращении глава региона подробно описал ситуацию с пленными из Псковской области в зоне СВО и попросил не поддаваться проискам и шантажу иностранных спецслужб.

Михаил Ведерников анонсировал и формирование отрядов содействия обороне в Псковской области. Они будут действовать во всех муниципалитетах, в первую очередь, в приграничных районах, сообщил глава региона. Их главной задачей будет содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций. Речь о тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, помощи в патрулировании важных объектов. 

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