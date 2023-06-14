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Политика

Работу общественного штаба наблюдения за выборами прокомментировала Наталья Исакова

Предстоящую работу общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году прокомментировала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в общественном штабе, передаёт корреспондент ПАИ. Напомним, Наталья Исакова представляет Псковскую область в Общественной палате России.

На фото Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Для меня это новый опыт, я только вступаю в полномочия в Общественной палате Российской Федерации. Прежде всего перед нами стоит задача, чтобы были соблюдены все требования законодательства на этих выборах. Мы будем стремиться к этому. Все члены общественного штаба — энтузиасты. Мы сделаем всё, что от нас зависит в рамках этой выборной кампании», — сказала Наталья Исакова.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным — 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата

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