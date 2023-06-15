Новый «золотой стандарт» для общественных наблюдателей разработают в Псковской области

13:01, 15 июня 2023, ПАИ

Новый «золотой стандарт» для работы общественных наблюдателей разработает Общественная палата региона к предстоящим сентябрьским выборам. Об этом сообщила председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждый раз в помощь наблюдателям Общественная палата работала над таким документом, как «золотой стандарт» наблюдателя, – это такой опросник, на что следует обратить внимание при наблюдении. Сейчас готовится к выпуску новый «золотой стандарт». Я думаю, с ним будут знакомить и расставлять новые акценты», – отметила Наталья Горбачёва.

Ранее сообщалось, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.