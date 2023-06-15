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Общество

Псковичи могут стать общественными наблюдателями

Псковичи могут подать документы для того, чтобы стать общественными наблюдателями на выборах. Об этом сообщила председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Для того чтобы подать заявку, необходимо предоставить перечень определенных документов. Их список можно узнать на сайте региональной Общественной палаты.

На фото Наталья Горбачёва. Фото ПАИ.

«Как только стартовала работа штаба общественных наблюдателей, начался приём заявок на обучение, формирование списков. Затем специально обученные люди из штаба общественного наблюдения вместе с Избирательной комиссией начинают этот процесс [процесс обучения. – ПАИ]», – подчеркнула гость медиацентра.

По словам Натальи Горбачёвой, обучение наблюдателей – многоэтапное и проводится как в онлайн, так и в офлайн-формате. В программу обучения входят элементы психологической подготовки, инструктажи, разбор неординарных случаев. «Для чего нужно обучение общественных наблюдателей? Для того, чтобы они [общественные наблюдатели. – ПАИ] понимали, что является нарушением, что не является. Человек же не профессионал, ему свойственно ошибаться. Он звонит в штаб общественных наблюдателей, мы тут же принимаем этот звонок и выясняем, является ли данная информация нарушением», – рассказала Наталья Горбачёва.

Она особо подчеркнула, что Общественная палата региона работает в контакте с Избирательной комиссией Псковской области.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата

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