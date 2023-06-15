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Общество

Электронные сервисы и услуги для пенсионеров обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» прошёл в медиацентре ПАИ.

  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров»
    Фото: ПАИ

Главное: 

  • пенсионеры - активные пользователи электронных услуг и приложений, предлагаемых различными операторами, учреждениями и ведомствами;
  • в регионе несколько сообществ пенсионеров, которые развиваются, несмотря на возраст. Освоение новых гаджетов, программ, приложений, финансовая грамотность и безопасность в их числе;
  • наиболее действенный способ получить и усвоить новую информацию для пожилого человека – обучающие видео и ролевые игры;
  • при повсеместном внедрении диджитал нельзя забывать о человеческом общении. Электронные услуги не заменят живого общения;
  • также большой пласт людей пожилого возраста пользуется кнопочными телефонами и предпочитает звонить во всевозможные справочные и кол-центры, чтобы узнать нужную информацию;
  • Псковская областная больница собирается запустить чат-бот;
  • для вовлечения пожилых людей из удаленных районов Псковской области в сферу электронных услуг необходима хорошая обеспеченность мобильной связью и интернетом;
  • на какие бонусы могут рассчитывать псковичи при выходе на пенсию;
  • введение ДЭГ на территории региона даёт надежду на то, что интернет и хорошая мобильна связь придут во все уголки области;
  • более 100 услуг Социального фонда РФ жители Псковской области могут получить дистанционно через сайт СФР или портал госуслуг;
  • в Псковской областной клинической больнице в плановом приёмном покое внедрят систему электронной очереди.

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