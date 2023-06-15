Какие виды поддержки оказывают семьям участников СВО, рассказала Мария Филонова

14:42, 15 июня 2023, ПАИ

Психологическую, юридическую и материальную поддержку оказывают в Псковской области семьям участников СВО. Об этом сообщила руководитель комитета семей воинов Отечества Мария Филонова на брифинге в медиацентре ПАИ.

«У нас в комитете – мамы и жёны участников СВО. Мы оперативно отрабатываем заявки, которые поступают из зоны СВО. Все прекрасно понимают, как ребятам необходим надёжный тыл и поддержка. Никто никогда не сказал: «Не хочу, не буду», – отметила Мария Филонова.

Она также поблагодарила глав районов Псковской области, которые очень помогают.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».