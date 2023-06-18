Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов в рамках «Западных ворот»

Российская актриса театра и кино Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: телеграм-канал МКФ «Западные ворота»

«Эмилия Спивак — талантливая российская актриса театра и кино, звезда сериалов и кинолент «Тайны следствия», «Раневская», «Статский советник» и других», – отметили организаторы.

Эмилия Спивак окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и успешно начала карьеру в кино.

На протяжении карьеры Эмилия получила множество престижных наград, в числе которых высочайшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» и награда фестиваля «Волжские театральные сезоны».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определят не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Российский ресторатор – о ярмарке «Виноград»: Для жителей Пскова это огромный праздник
18 июня 2023

Не менее 15 тысяч человек посетили первый день ярмарки «Виноград» в Пскове
18 июня 2023

Выставка «Первая встреча» открылась в Пскове
18 июня 2023

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове
17 июня 2023

Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание с эногастроярмарки «Виноград»
17 июня 2023

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
17 июня 2023

Псковичей приглашают на выставку «Изборский хоровод»
16 июня 2023

Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...