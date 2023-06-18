Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов в рамках «Западных ворот»

17:44, 18 июня 2023, ПАИ

Российская актриса театра и кино Эмилия Спивак станет членом жюри конкурса короткометражных фильмов IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

«Эмилия Спивак — талантливая российская актриса театра и кино, звезда сериалов и кинолент «Тайны следствия», «Раневская», «Статский советник» и других», – отметили организаторы.

Эмилия Спивак окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и успешно начала карьеру в кино.

На протяжении карьеры Эмилия получила множество престижных наград, в числе которых высочайшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» и награда фестиваля «Волжские театральные сезоны».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определят не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».