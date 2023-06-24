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Культура

Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на Международном кинофестивале «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы вне конкурса
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»

Так, в первый сеанс войдут кинокартины:

  • «Максим, ну ты попал!»;
  • «Отпечатки»;
  • «Соседка»;
  • «Первый драфт»;
  • «Похороны правды»;
  • «Сын своего отца. Atasinin balasi»;
  • «Особо крупные»;
  • «Покупай»;
  • «Видик»;
  • «Новая мама»;
  • «Таракан».

«Ждем вас в зале, чтобы насладиться креативностью и авторским подходом к созданию фильмов. Незабываемая атмосфера и тонны эмоций гарантированы!» – отметили организаторы.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ

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