Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

22:33, 24 июня 2023, ПАИ

Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на Международном кинофестивале «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»



Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»





















Так, в первый сеанс войдут кинокартины:

«Максим, ну ты попал!»;

«Отпечатки»;

«Соседка»;

«Первый драфт»;

«Похороны правды»;

«Сын своего отца. Atasinin balasi»;

«Особо крупные»;

«Покупай»;

«Видик»;

«Новая мама»;

«Таракан».

«Ждем вас в зале, чтобы насладиться креативностью и авторским подходом к созданию фильмов. Незабываемая атмосфера и тонны эмоций гарантированы!» – отметили организаторы.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.