Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Короткометражные фильмы покажут вне конкурса на Международном кинофестивале «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
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Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
Так, в первый сеанс войдут кинокартины:
- «Максим, ну ты попал!»;
- «Отпечатки»;
- «Соседка»;
- «Первый драфт»;
- «Похороны правды»;
- «Сын своего отца. Atasinin balasi»;
- «Особо крупные»;
- «Покупай»;
- «Видик»;
- «Новая мама»;
- «Таракан».
«Ждем вас в зале, чтобы насладиться креативностью и авторским подходом к созданию фильмов. Незабываемая атмосфера и тонны эмоций гарантированы!» – отметили организаторы.
Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.
Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».
Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.