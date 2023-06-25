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Общество

Медиацентр ПАИ станет одной из площадок проведения кинофестиваля «Западные ворота»

Стали известны площадки проведения международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

  • Площадки проведения
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Площадки проведения
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»
  • Площадки проведения
    Фото: Организаторы МКФ «Западные ворота»

По их словам, фестиваль будет проходить на лучших площадках города. «К озвученным ранее локациям – Псковской филармонии, многофункциональному центру «Лофт», Палатам Постникова и кинотеатру Silver Cinema – добавятся Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, кинотеатр «Смена» и пресс-центр ПАИ», – заключили организаторы.  

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ

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