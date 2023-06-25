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Общество

Пушкиногорцев проинформировали о проведении ДЭГ на выборах

Волонтёры Пушкиногорского района проинформировали местное население о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре этого года. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: ТИК Пушкиногорского района

«Такая форма голосования будет для нас в новинку, поэтому важно довести информацию об удобстве и надёжности ДЭГ до всех граждан», – подчеркнули в территориальной избирательной комиссии Пушкиногорского района.

Напомним, что осенью пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также выборы в органы местного самоуправления назначены в 11 муниципальных образованиях региона. Помимо этого, избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ согласовала использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области. 

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