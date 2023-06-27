Более 90 фильмов из разных стран представят на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

18:47, 27 июня 2023, ПАИ

Более 90 фильмов из разных стран представят на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом рассказал генеральный продюсер фестиваля, председатель Совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«Это стало доброй традицией. Мы можем вас поинтриговать в части и участников, и жюри, и самой атмосферы. Мы предлагаем посмотреть более 90 фильмов из большого списка стран-участников. Очень приятно, что многие кинематографисты посчитали за честь поработать на кинофестивале и приехать в Псков. Раньше, когда мы только начинали, приходилось уговаривать и рассказывать, как добраться из Москвы в Псков, а сегодня все спрашивают: какие даты, как можно приехать, какая будет дополнительные программа», – сказал он.

По его словам, кинофестиваль набирает обороты и обретает популярность, а регион становится ближе к Санкт-Петербургу и Москве за счёт инфраструктур, авиасообщения.

Эдуард Пичугин отметил, что в этом году на кинофестивале в Пскове в качестве жюри захотел участвовать российский кинорежиссёр, сценарист, член гильдии кинорежиссёров, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кравчук. «Это замечательный кинематографист», – обратил внимание генеральный продюсер фестиваля и добавил, что на фестиваль также приедут Семён Стругачев, Иван Кудрявцев и Иван Болотников.

«Актёры, которые приедут, будут радовать и интересовать наших зрителей и гостей на встречах», – подчеркнул он.

В заключение Эдуард Пичугин подчеркнул, что программа кинофестиваля будет очень насыщенной, будут интересные «изюминки» и несколько дополнительных конкурсов.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. Гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.