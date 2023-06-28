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Общество

ВИДЕО. Губернатор Псковской области выпустил очередное видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное еженедельное видеообращение к жителям региона «Своих не бросаем». В новом выпуске он затронул большое количество непростых и болезненных тем, связанных с СВО.

Речь, в частности шла о двух псковских лётчиках, которые погибли при подавлении попытки военного мятежа. Михаил Ведерников подчеркнул, что лётчики, верные присяге, сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил о том, что 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области. Глава региона уточнил, что они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Губернатор подчеркнул, что псковские военнослужащие – настоящие герои, которые не дрогнули в трудный час перед лицом превосходящих сил противника.

Также Михаил Ведерников рассказал в видеообращении о возвращении троих псковских военнослужащих из плена в рамках обмена после атаки ДРГ на Белгородскую область. Глава региона отметил, что было сделано всё возможное, чтобы форсировать переговоры об обмене псковских пленных.

В видеообращении глава региона назвал особенности информирования по текущим событиям и о псковских военнослужащих. Он заверил, что региональные власти следят за ситуацией и оказывают максимально возможную помощь. «Пусть и далеко не всегда публично», – подчеркнул губернатор.

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