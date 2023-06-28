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Программу «Киноклуб» представили организаторы «Западных ворот»

Программу «Киноклуб» представили организаторы IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

  • Программа киноклуб
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Программа киноклуб
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Программа киноклуб
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Программа киноклуб
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»

«В эту секцию фестиваля всегда входили фильмы, вызывающие долгие и горячие споры. И где, как не в киноклубе, знакомиться с такими картинами? Сезон 2022–2023 подарил нам множество работ, производящих очень сильное впечатление на зрителей. Перед вами – самые обсуждаемые в России кинохиты», – отметили организаторы.

В программе представят следующие кинокартины:

  • «Казнь» (режиссёр Ладо Кватания);
  • «Плотник» (режиссёр Авдотья Смирнова);
  • «По-мужски» (режиссёр Максим Кулагин);
  • «Снег, сестра и росомаха» (режиссёр Роман Михайлов).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ

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