Программу «Киноклуб» представили организаторы «Западных ворот»

19:14, 28 июня 2023, ПАИ

Программу «Киноклуб» представили организаторы IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»







«В эту секцию фестиваля всегда входили фильмы, вызывающие долгие и горячие споры. И где, как не в киноклубе, знакомиться с такими картинами? Сезон 2022–2023 подарил нам множество работ, производящих очень сильное впечатление на зрителей. Перед вами – самые обсуждаемые в России кинохиты», – отметили организаторы.

В программе представят следующие кинокартины:

«Казнь» (режиссёр Ладо Кватания);

«Плотник» (режиссёр Авдотья Смирнова);

«По-мужски» (режиссёр Максим Кулагин);

«Снег, сестра и росомаха» (режиссёр Роман Михайлов).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.