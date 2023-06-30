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Культура

Псковичи смогут увидеть короткометражные фильмы в рамках конкурса «Западных ворот»

Короткометражные фильмы будут участвовать в конкурсе Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2023». Первый сеанс пройдёт 7 июля в 13:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
  • Короткометражные фильмы
    Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»

Площадка проведения – креативное пространство Loft. Повторно фильмы покажут 8 июля в 11:00 на базе кинотеатра Silver Cinema (зал 4).

Псковичи смогут увидеть:

  • «Всё ultra включено» (режиссёр – Татьяна Полосина);
  • «Здравствуй, брат!» (режиссёр – Даниил Гончаров);
  • «Счастливый день» (режиссёр – Александр Васев);
  • «Остановка» (режиссёр – Никита Парчутов);
  • «Правильный» (режиссёр – Рустам Бекмуратов, 18+);
  • «В ресурсе» (режиссёр – Софья Михайловская);
  • «Осторожно, люди» (режиссёр – Никита Карцев);
  • «Любовь» (режиссёр – Орхан Абулов);
  • «Потеря равновесия» (режиссёр – Александр Строев).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ

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