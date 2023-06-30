Псковичи смогут увидеть короткометражные фильмы в рамках конкурса «Западных ворот»
Короткометражные фильмы будут участвовать в конкурсе Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2023». Первый сеанс пройдёт 7 июля в 13:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
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Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
-
Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
-
Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
-
Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
-
Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
-
Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»
Площадка проведения – креативное пространство Loft. Повторно фильмы покажут 8 июля в 11:00 на базе кинотеатра Silver Cinema (зал 4).
Псковичи смогут увидеть:
- «Всё ultra включено» (режиссёр – Татьяна Полосина);
- «Здравствуй, брат!» (режиссёр – Даниил Гончаров);
- «Счастливый день» (режиссёр – Александр Васев);
- «Остановка» (режиссёр – Никита Парчутов);
- «Правильный» (режиссёр – Рустам Бекмуратов, 18+);
- «В ресурсе» (режиссёр – Софья Михайловская);
- «Осторожно, люди» (режиссёр – Никита Карцев);
- «Любовь» (режиссёр – Орхан Абулов);
- «Потеря равновесия» (режиссёр – Александр Строев).
Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.
Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».
Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.