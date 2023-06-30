Псковичи смогут увидеть короткометражные фильмы в рамках конкурса «Западных ворот»

20:04, 30 июня 2023, ПАИ

Короткометражные фильмы будут участвовать в конкурсе Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2023». Первый сеанс пройдёт 7 июля в 13:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»



Фото: Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота»

















Площадка проведения – креативное пространство Loft. Повторно фильмы покажут 8 июля в 11:00 на базе кинотеатра Silver Cinema (зал 4).

Псковичи смогут увидеть:

«Всё ultra включено» (режиссёр – Татьяна Полосина);

«Здравствуй, брат!» (режиссёр – Даниил Гончаров);

«Счастливый день» (режиссёр – Александр Васев);

«Остановка» (режиссёр – Никита Парчутов);

«Правильный» (режиссёр – Рустам Бекмуратов, 18+);

«В ресурсе» (режиссёр – Софья Михайловская);

«Осторожно, люди» (режиссёр – Никита Карцев);

«Любовь» (режиссёр – Орхан Абулов);

«Потеря равновесия» (режиссёр – Александр Строев).

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желавшие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.