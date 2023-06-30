О развитии и лечении рака поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский стал гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- Чаще всего на операционный стол попадают пациенты с раком толстой и раком прямой кишки;
- Колоноск опию после 45 желательно проходить регулярно. Если находят полипы, то их стоит удалить, а затем проходить исследование раз в год;
- Основная причина рака толстой кишки – чрезмерное употребление мяса, фаст-фуда и небольшое потребление клетчатки;
- Главное – не затягивать, не заниматься самолечение и вовремя обращаться к врачам;
- Рак груди, яичников, да и толстой кишки значительно «молодеет»;
- Число онкобольных в Псковской области растёт в том числе за счёт диагностики и благодаря внимательному отношению людей к своему здоровью;
- К развитию рака могут располагать так называемые генетические поломки;
- Наиболее опасен и агрессивен рак поджелудочной железы. Поэтому хорошо бы раз в год проходить УЗИ брюшной полости;
- «Пациенты, которые уезжают от нас в Израиль, проводят там операцию, всё равно возвращаются к нам»;
- Псковские врачи используют для лечения «все передовые технологии, которые есть на сегодняшний день».
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