О развитии и лечении рака поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:39, 30 июня 2023, ПАИ

Хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский стал гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: