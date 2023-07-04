20 авторских фильмов прошли отборочный тур конкурса «КиноСтарт»

21:17, 04 июля 2023, ПАИ

Оргкомитет конкурса видеороликов «КиноСтарт» отобрал 20 фильмов, которые смогут продолжить бороться за приз от организаторов IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом сообщается в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Всего в отборе участвовало 30 видеороликов. По правилам конкурса продолжительность роликов должна быть от семи до 25 минут. Фильмы снимались с июля 2022 года. Разнообразие жанров и стилей велико: от документальных фильмов и интервью до художественного пересказа книги – буктрейлера.

Конкурсный отбор прошли фильмы: «Фрески Снетогорья» Регины Малашук, «Сокровенное» и «В Михайловском» Сергея Иванова, «Хоккеист» и «Басист семинарист» Антона Трофимова, «Специальный репортаж «Школа православия» Кирилла Радиона, «Небо Псковской области» и «Становление и подвиг Глеба Травина» Михаила Прохоренко, «Алёша» Дмитрия Ершова, «Вера» Андрея Соколова, «Давай поговорим!» Романа Рыжова, «ВЛВРЗ Реквием» Андрея Воронова, «Весёлые ёжики» и «Зелёные перпендикуляры» Ивана Петрова, «Одиночество» Александра Петрова, «А вот так вот захотелось» Юлии Зимней, «Доедай!» Елены Макаровой, «Зодчие. Побег» Анастасии Лысановой, «Привет, девочки!» Григория Юшина, «Бросок в бессмертие» Александры Васильевой.

Отметим, конкурс видеоработ «КиноСтарт» проходит в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Участниками могут стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определят не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.