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Общество

20 авторских фильмов прошли отборочный тур конкурса «КиноСтарт»

Оргкомитет конкурса видеороликов «КиноСтарт» отобрал 20 фильмов, которые смогут продолжить бороться за приз от организаторов IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом сообщается в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Фото: организаторы кинофестиваля

Всего в отборе участвовало 30 видеороликов. По правилам конкурса продолжительность роликов должна быть от семи до 25 минут. Фильмы снимались с июля 2022 года. Разнообразие жанров и стилей велико: от документальных фильмов и интервью до художественного пересказа книги – буктрейлера. 

Конкурсный отбор прошли фильмы: «Фрески Снетогорья» Регины Малашук, «Сокровенное» и «В Михайловском» Сергея Иванова, «Хоккеист» и «Басист семинарист» Антона Трофимова, «Специальный репортаж «Школа православия» Кирилла Радиона, «Небо Псковской области» и «Становление и подвиг Глеба Травина» Михаила Прохоренко, «Алёша» Дмитрия Ершова, «Вера» Андрея Соколова, «Давай поговорим!» Романа Рыжова, «ВЛВРЗ Реквием» Андрея Воронова, «Весёлые ёжики» и «Зелёные перпендикуляры» Ивана Петрова, «Одиночество» Александра Петрова, «А вот так вот захотелось» Юлии Зимней, «Доедай!» Елены Макаровой, «Зодчие. Побег» Анастасии Лысановой, «Привет, девочки!» Григория Юшина, «Бросок в бессмертие» Александры Васильевой.

Отметим, конкурс видеоработ «КиноСтарт» проходит в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Участниками могут стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определят не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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