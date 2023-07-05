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О сельском хозяйстве в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото Андрей Козлов

Главное из эфира:

  • Сельское хозяйство Псковской области поступательно развивается. Минсельхоз России региону доверяет, так как все показатели область выполняет. Последние несколько лет федеральные деньги на сельское хозяйство поступают практически в начале года. До 1 июня основной пакет денежных средств уже распределён по сельхозтоваропроизводителям.
  • Фермеры и сельские кооперативы активно пользуются грантами в рамках «Агростартапа»;
  • Санкционное давление и его последствия, а также погода – на сегодня это основные риски в агросекторе региона. «Ну и, конечно же, рынок. То есть когда цены на готовую продукцию просто скачут непонятно как: то вверх, то вниз – и их спрогнозировать очень сложно».
  • «На сегодняшний момент в условиях жесточайшего санкционного давления, тем не менее, есть у нас иностранная техника. Да, поменялась логистика, да, поменялась стоимость этой техники. Но у нас передовые предприятия, они научились работать на перспективу. И знаете, у нас такая пословица всегда была: готовь сани летом, а телегу зимой. А нормальный хозяин еще и готовит две телеги зимой»;
  • «Фермерам, конечно, это сложнее. У крупных игроков – штат юристов, бухгалтеров. Но у нас для этого сейчас есть центр компетенции при комитете по сельскому хозяйству. Он создан для того, чтобы помогать некрупным товарным хозяйствам, фермерам и ипотечникам, которые испытывают трудности с подготовкой заявок».
  • «Пусть моё мнение не обидит ни одного фермера. Я всегда об этом говорил. Вы знаете, я очень много проехал по так называемой благополучной Западной Европе, где все время говорили: фермеры кормят страну. Всё это брехня и провокация. Всё равно крупные товарные хозяйства всегда кормят страну. Фермеры в этой части помогают, это тоже структурное звено. За что им большое спасибо».
  • У каждого района должен быть свой сельскохозяйственный бренд.
  • Ниша выращивания льна и его переработки в Псковской области свободна. И, кроме того, есть федеральная программа под эту агрокультуру. «Лён – это ещё военная безопасность. Я немножко с этим вопросом разбирался – откуда родилась программа Минсельхоза. Программа есть – но мало кто пробовал в ней участвовать».
  • «Цена на молоко закупочная упала, а в магазине она не упала ни на один из видов продуктов. Мне кажется, что наше правительство РФ должно пересмотреть сам закон о торговле, где на перечень продуктов первой необходимости торговые сети не делали каких-то наценок и не «отжимали» переработчиков»;
  • Гиганты на российском рынке молочной продукции, контролируемые из-за границы, до недавнего времени сильно влияли на ситуацию, в том числе с точки зрения ценообразования. Андрей Козлов не исключает, что не обошлось без руки «с Запада» при обвале закупочной цены на молоко.
  • Борьба с борщевиком будет эффективной, когда появится федеральная программа, а собственники земли, в том числе и федеральные ведомства, будут отвечать за ее состояние.
  • Для привлечения людей в сельскую местность необходимо комплексное развитие инфраструктуры. «В сельской местности жить можно при условии, если есть управляемость территории, есть власть, есть продуктовые магазины, инфраструктура в виде ФАПов, сельских клубов».

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