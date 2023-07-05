О сельском хозяйстве в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

11:47, 05 июля 2023, ПАИ

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: