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Культура

Михаил Ведерников: «Западные ворота» – открытый форум мнений, взглядов и вкусов

«Фестиваль [IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. – ПАИ] – это открытый форум мнений, взглядов и вкусов, который помогает людям лучше понять друг друга, пережить близкие всем эмоции», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Группа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Глава региона подчеркнул, что фестиваль уже не первый год разворачивает перед аудиторией широкую панораму современного киноискусства, в которой представлены лучшие фильмы разных стран.

«Уверен, что представленные в программе кинокартины вызовут большой интерес. А оценку им дадут непосредственно сами зрители, которые станут арбитрами нашего фестиваля. От всей души желаю организаторам, гостям, участникам и зрителям IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» успехов и незабываемых впечатлений от встреч с хорошим кино!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке

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