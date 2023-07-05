Михаил Ведерников: «Западные ворота» – открытый форум мнений, взглядов и вкусов

16:50, 05 июля 2023, ПАИ

«Фестиваль [IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. – ПАИ] – это открытый форум мнений, взглядов и вкусов, который помогает людям лучше понять друг друга, пережить близкие всем эмоции», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль уже не первый год разворачивает перед аудиторией широкую панораму современного киноискусства, в которой представлены лучшие фильмы разных стран.

«Уверен, что представленные в программе кинокартины вызовут большой интерес. А оценку им дадут непосредственно сами зрители, которые станут арбитрами нашего фестиваля. От всей души желаю организаторам, гостям, участникам и зрителям IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» успехов и незабываемых впечатлений от встреч с хорошим кино!» – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.