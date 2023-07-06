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ФОТО. Приз кинофестиваля «Западные ворота» изготовил псковский керамист

Как выглядит приз IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», показали организаторы мероприятия. Фото опубликовано в группе «Международный кинофестиваль «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Международный кинофестиваль «Западные ворота» в соцсети «ВКонтакте»

«По традиции его изготовил известный псковский керамист Юрий Пересада», – говорится в сообщении.

Отметим, художник Юрий Пересада работает с керамикой больше 20 лет. Сейчас он имеет множество наград, участвовал в конкурсах и выставках всероссийского масштаба, удостоен звания мастера народного творчества Псковской области, а также является лауреатом премии Правительства Российской Федерации «Душа России».

Юрий Пересада родился в Харькове. После ухода из дома в 16 лет художник жил несколько лет в Ташкенте, на Сахалине и в Москве. Именно в Ташкенте Юрий Пересада познакомился с гончарным делом, посетив мастер-класс в студии. Художник поменял работу в офисе на работу подмастерья в керамической студии и переехал в Печоры (Псковская область). Там Юрий Пересада открыл свою мастерскую, занимаясь старинными технологиями создания керамики.

Изначально художник интересовался молоченой и обварной керамикой, но позже перешёл на другой вид – керамику высокого обжига. Юрий Пересада самостоятельно готовит глину, создавая различные изделия. Сейчас пересадовская керамика считается одной из лучших в России.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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ФОТО. Приз кинофестиваля «Западные ворота» изготовил псковский керамист

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