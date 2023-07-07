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Подготовлены карты маршрута от Острова до места проведения фестиваля «Прорыв линии «Пантера»

Карты маршрута от Острова до деревни Холматка подготовили организаторы военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера». Как сообщается в группе фестиваля, реконструкция на «Линии Сталина» в деревне Холматка начнётся в 13:00.

В программе: военно-историческая реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной линии «Пантера» с участием военной техники и артиллерии, в которой примут участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

Также на фестивале будут работать фронтовые интерактивные площадки – музеи под открытым небом, которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта, и музейная экспозиция «Линия Сталина». 

Ранее сообщалось, что география туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. В регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска. 

Туристический поток в регион за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

Напомним, в Усвятском районе 8 июля пройдёт фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой, в Изборском музее-заповеднике в тот же день стартует X Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Завершится он гала-концертом в Изборской крепости 9 июля. 

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